Destacada actuación de alumnas de Dance Pasion en las Selectivas Nacionales de Pro Dance

Cuatro alumnas del instituto Dance Pasion, dirigido por la profesora y directora Cecilia García Montoya, tuvieron una destacada participación en las Selectivas Nacionales de Pro Dance, que se desarrollaron el pasado domingo 27 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata.

Las representantes balcarceñas obtuvieron importantes resultados en diferentes disciplinas y categorías, logrando además la clasificación a las grandes finales que se llevarán a cabo en noviembre.

En reggaetón, el grupo integrado por Faustina Ojeda, Tatiana Rivero, Tiziana Pueblas y Guillermina Valle García obtuvo el primer puesto y consiguió la clasificación a las finales nacionales.

También en reggaetón, el dúo conformado por Tatiana Rivero y Tiziana Pueblas alcanzó el primer puesto, mientras que Tiziana Pueblas logró el tercer puesto en la categoría solista.

Por su parte, Tatiana Rivero, Faustina Ojeda y Guillermina Valle García obtuvieron el segundo puesto en jazz.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó con Guillermina Valle García, quien consiguió el primer puesto en lyrical. Además, fue reconocida como la mejor solista del torneo y recibió una mención especial por su destacada actitud escénica.

De esta manera, las alumnas de Dance Pasion volvieron a representar a Balcarce con excelentes resultados, en una competencia que reunió a bailarines y academias de diferentes lugares.