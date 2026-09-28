UPCN BA Zona 8 realizará una capacitación para auxiliares de la educación en Balcarce

UPCN BA – Zona 8 realizará el próximo miércoles 30 de septiembre una capacitación destinada a auxiliares de instituciones educativas, con el objetivo de brindar información y herramientas prácticas vinculadas con la actividad laboral y los procedimientos administrativos del sector.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 18 horas en el Salón de Actos de la Escuela de Educación Secundaria N.º 1 de Balcarce y estará abierto a auxiliares en actividad, aspirantes y público interesado.

La iniciativa surge a partir de las consultas e inquietudes que reciben diariamente los representantes de la organización sindical y busca abordar distintos aspectos relacionados con la tarea de los auxiliares de la educación.

Durante la capacitación se trabajará sobre normativa vigente, funciones, derechos y obligaciones, licencias, carrera administrativa, mecanismos de reclamo y jubilación. También se brindará información sobre la utilización de plataformas y el funcionamiento de los distintos organismos que forman parte del sistema educativo.

Desde UPCN BA Zona 8 señalaron que el propósito es acercar herramientas concretas que permitan a cada trabajador conocer la normativa que regula su actividad y los procedimientos administrativos relacionados con su vida laboral.

En ese sentido, desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación y acompañamiento para el sector, considerando que el conocimiento de los derechos, obligaciones y herramientas administrativas constituye también un aspecto relevante del trabajo cotidiano de los auxiliares de la educación.

La participación será voluntaria y abierta. Desde la organización aclararon que la capacitación no otorga puntaje.