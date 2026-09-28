Top Serrano Balcarce clasificó a sus seis equipos a los Play Off de la Liga Provincial

La Asociación Balcarceña de Tenis de Mesa, representada por el Club Top Serrano Balcarce, consiguió un destacado resultado en la última fecha clasificatoria de la Liga Provincial por Equipos FeBATeM, al lograr que los seis equipos presentados a lo largo de la temporada accedieran a los Play Off.

La tercera y última fecha de la tradicional competencia organizada por la Federación de Tenis de Mesa de la Provincia de Buenos Aires (FeBATeM) se desarrolló durante el último fin de semana en el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), bajo la organización de ATeMO y la fiscalización de la Subcomisión de Equipos FeBATeM.

El certamen reunió a unos 70 equipos y más de 350 jugadores, representantes de distintos clubes y ciudades de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y equipos invitados de Santa Rosa, La Pampa. Los participantes estuvieron distribuidos en las cinco categorías que conforman la Liga Provincial.

Top Serrano Balcarce llegó a esta tercera fecha con seis equipos y cerca de 30 jugadores, logrando una actuación que le permitió clasificar a todos sus representantes para la instancia decisiva. Además, la mayoría de los equipos finalizó entre los tres primeros puestos de sus respectivas categorías.

En Primera División, el equipo integrado por Ignacio Bianchini, Nicolás Bianchini, Joaquín Álvarez y Francisco Crimaldi obtuvo triunfos ante Santa Rosa La Pampa y Mar del Plata B, ambos por 5-0, mientras que cayó 3-2 frente a Mar del Plata A. Finalizó segundo en la tabla general.

En Segunda División, Alfonso Arislur, Fabián Bianchini, Fausto Bosatta, Sergio Novaro y Fernando Della Valle vencieron a GEMA Tandil, Tomodachi Ramos Mejía y Studio PP Morón, mientras que perdieron ante Top Gun de Bahía Blanca. El conjunto balcarceño terminó primero en la tabla general, empatado en puntos con Top Gun.

En Tercera División, Felipe Costa, Joaquín Kuch, Fausto Gómez y Fausto Bosatta completaron una excelente jornada con cuatro victorias: 5-0 ante Ayacucho, 3-2 frente a Mar del Plata C, 4-1 contra Mar del Plata A y 3-2 ante Studio PP Morón. Con estos resultados finalizaron primeros en la tabla general.

La Cuarta División tuvo dos equipos de Top Serrano. El conjunto A, integrado por Lucía Berruet, Pedro Orieta y Cristóbal Barbieri, logró cinco triunfos ante Zárate, Studio PP Morón, Villa Gesell, Pergamino y Trenque Lauquen. De esta manera, terminó primero en la clasificación general.

El equipo B, conformado por Roberto Zabala, Enzo Giménez, Nazareno Ramírez, Andrés Astrada y Nahuel Morante, consiguió victorias ante Villa Gesell, Puerto Quequén y Zárate, mientras que cayó frente a General Madariaga y Pergamino. Finalizó sexto en la tabla general y también aseguró su lugar en los Play Off.

Finalmente, en Quinta División, Santino Duarte, Pedro Rodríguez Curate, Santiago Ibáñez, Alan Ibáñez y Sergio Feingold consiguieron seis triunfos consecutivos ante Studio PP Morón, Mar del Plata A, Santa Clara del Mar, Mar del Plata B, Azul y Necochea. El equipo terminó segundo en la clasificación general, empatado con Club Defensores Puerto Quequén.

Con estos resultados, Top Serrano Balcarce logró el objetivo de clasificar a sus seis equipos a la instancia final de la competencia provincial.

Los Play Off se disputarán los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Santa Clara del Mar. Allí se definirán los campeones provinciales de cada una de las cinco categorías que integran la Liga Provincial por Equipos FeBATeM.