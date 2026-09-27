Más de 20 mil personas fueron parte de un día histórico en el Autódromo Juan Manuel Fangio

El regreso del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio tuvo este domingo un protagonista indiscutido: el público. Aún sin cifras oficiales de asistencia, la realidad mostró una multitud que superó las 20 mil personas y que colmó el perímetro del circuito y las laderas de la sierra La Barrosa.

La postal remitió a las viejas épocas del Turismo Carretera en Balcarce. Con los sectores internos del autódromo completos y los estacionamientos de adentro y de afuera ocupados, miles de personas buscaron lugares en la parte alta de la sierra para poder disfrutar de las competencias.

La jornada deportiva tuvo ganadores en las tres categorías que formaron parte del espectáculo. En el Turismo Special de la Costa, Bruno Boccanera y Kevin Baigorria se quedaron con las dos competencias del fin de semana, esta última con el auto de Juan Esteban Dimuro, quien además se aseguró la Fase Regular del campeonato.

En las TC Pista Pick Up, el triunfo quedó en manos de Antonino Sganga. Juan José Suárez, uno de los protagonistas locales de la jornada, fue excluido luego de un toque durante la competencia.

Por su parte, Hernán Palazzo se quedó con una de las carreras más atractivas del fin de semana en las TC Pick Up. El piloto de Pinamar protagonizó una intensa disputa con el local Diego Ciantini y finalmente se llevó la victoria.

Ciantini había terminado originalmente en el segundo lugar, pero luego recibió un recargo tras un incidente con Santiago Mangoni y cayó hasta la quinta posición. Su papá, José Ciantini, completó la competencia en el octavo lugar y, al finalizar, aseguró que había cumplido un sueño y que la jornada también significaba su despedida de las pistas.

Mangoni, que durante buena parte de la competencia había sido protagonista, terminó abandonando por la rotura del motor.

Una ciudad movilizada

El impacto del regreso del automovilismo nacional no se limitó al autódromo. Durante el fin de semana, la ciudad vivió una importante movilización de visitantes.

La ocupación hotelera fue total, al igual que la de cabañas y residencias destinadas al alojamiento turístico. Dentro del Fangio, los puestos gastronómicos trabajaron a pleno y los estacionamientos se fueron completando desde las primeras horas de la jornada.

El operativo de seguridad, policial y de tránsito permitió acompañar el movimiento generado por la multitud y que la actividad se desarrollara con normalidad.

Las obras realizadas en el Juan Manuel Fangio también quedaron bajo la mirada de los protagonistas. El circuito respondió a las exigencias planteadas para el regreso del automovilismo nacional y recibió elogios por parte de pilotos y dirigentes.

Para muchos de los competidores, además, fue la primera experiencia en el trazado balcarceño. La exigencia del circuito, sus desniveles y la particularidad de la sierra volvieron a quedar expuestas durante todo el fin de semana.

La postal que recordó a las viejas épocas

Con el perímetro del autódromo completamente colmado, buena parte del público tuvo que ubicarse en la parte alta de La Barrosa para poder observar las competencias.

La imagen volvió a reproducir una postal característica de otras épocas, cuando miles de aficionados se instalaban sobre la sierra para seguir las carreras del Turismo Carretera.

Esta vez, después de varios años de espera, el público volvió a encontrarse con el automovilismo nacional en el Juan Manuel Fangio.

Una reapertura que mira hacia adelante

La reapertura oficial del circuito se había concretado el viernes, con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. También participaron el intendente Esteban Reino y autoridades vinculadas al Museo Fangio.

Durante la ceremonia realizada en la recta principal se puso en marcha formalmente una nueva etapa para el histórico escenario balcarceño.

El éxito de convocatoria y el funcionamiento del circuito durante este fin de semana abren ahora la expectativa por la llegada de nuevas categorías nacionales a La Barrosa.

El Fangio volvió a tener automovilismo, volvió a tener público y volvió a mostrar una de sus imágenes más características: la sierra cubierta de gente siguiendo las carreras.