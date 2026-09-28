Juan Pablo Curone, campeón con Ramón Díaz en la Exposición Rural de Gualeguaychú

El balcarceño Juan Pablo “Juampi” Curone fue parte de un logro histórico para la cabaña Los Ramones, perteneciente al exfutbolista y director técnico Ramón Díaz y su familia, que obtuvo por primera vez el Gran Campeón Macho Pedigree Angus durante la Exposición Rural de Gualeguaychú.

La cabaña, ubicada en cercanías de Urdinarrain, Entre Ríos, alcanzó esta importante distinción en una de las principales muestras ganaderas de la región. En la preparación de los ejemplares tuvo un papel destacado el balcarceño, quien desde febrero integra el equipo de trabajo de Los Ramones.

Curone desarrolla su tarea junto al cabañero Juan Senturión y el asesor genético Javier Ezcurra, con quienes comparte la pasión por la ganadería. En el fútbol, en cambio, los gustos son diferentes: mientras Ramón Díaz es identificado con River Plate, “Juampi” es hincha de San Lorenzo de Almagro.

“Fue una satisfacción enorme obtener tan importante distinción. Desde febrero estoy trabajando en la cabaña. Viajo desde Balcarce unos diez días durante cada mes para llevar a cabo mi tarea”, contó Curone.

El oficio ganadero lo aprendió de su padre, Carlos, y a lo largo de su trayectoria pasó por reconocidas cabañas como Terragarba, El Volcán y Moromar, antes de incorporarse a Los Ramones.

Su experiencia también incluye otros momentos destacados en las principales pistas del país. En 2016, en Palermo, formó parte del equipo de la cabaña El Volcán que obtuvo el Gran Campeón Hembra Hereford. En 2024, durante la Expo Otoño Angus, volvió a celebrar un logro de relevancia al conseguir el Gran Campeón Macho, ocasión en la que recibió la bandera argentina para colocar sobre el lomo del ejemplar de manos del presidente de la Nación, Javier Milei.

Ahora, el nuevo reconocimiento llegó junto a Los Ramones, que consiguió por primera vez el Gran Campeón Macho Pedigree Angus en la Rural de Gualeguaychú. Para Curone, se trata de una nueva confirmación de una trayectoria construida durante años dentro de la actividad ganadera.

Más allá del resultado obtenido en la pista, desde la cabaña remarcan que el objetivo principal está puesto en trasladar la genética desarrollada hacia los rodeos comerciales. En ese sentido, la producción de reproductores y vientres continúa siendo el eje central del proyecto ganadero.