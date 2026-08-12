Movilidad y Control Urbano habilitó un nuevo número para denuncias y consultas vecinales

La Dirección de Movilidad y Control Urbano habilitó un nuevo número telefónico destinado a recibir denuncias, consultas y planteos de los vecinos relacionados con situaciones vinculadas al área.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comunicación con la comunidad y generar una vía de contacto más directa, que permita conocer problemáticas que requieran intervención y facilitar una respuesta más ágil.

De esta manera, quienes necesiten realizar una consulta o comunicar alguna situación vinculada con la movilidad y el control urbano podrán comunicarse al 2266 540180.

Desde el área destacaron que el nuevo canal busca convertirse en una herramienta de cercanía, promoviendo la participación ciudadana y mejorando la atención de las distintas situaciones que se presentan en la ciudad.