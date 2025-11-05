Destacada actuación de Top Serrano en la Liga FeBATeM: subcampeonato en Primera y tercer puesto en Cuarta

Este fin de semana se llevaron a cabo los play off de la 10ª edición de la Liga por Equipos de la Federación Bonaerense de Tenis de Mesa (FeBATeM), considerada la competencia más importante de la disciplina en la provincia de Buenos Aires.

La sede fue el Polideportivo Municipal de Necochea, donde se disputaron las finales provinciales con la participación de casi 200 jugadores y 38 equipos de distintos puntos del territorio bonaerense, entre ellos Cañuelas, Morón, Zárate, Pergamino, Trenque Lauquen, Olavarría, Bolívar, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Necochea, Tandil, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Madariaga y Balcarce.

La organización estuvo a cargo de la Agrupación de Tenis de Mesa de Necochea y la fiscalización fue responsabilidad de la Subcomisión de Competencias de FeBATeM.

La modalidad clasificatoria incluyó dos fechas anuales bajo el formato “todos contra todos”, de las cuales accedieron a los play off los ocho mejores equipos de cada categoría.

Balcarce participó con seis equipos que representaron a la delegación “Top Serrano”, cubriendo de Primera a Quinta División, con un total de 30 jugadores pertenecientes a la Escuela Municipal de Tenis de Mesa. Los deportistas se entrenan en el Centro de Entrenamiento “La Cuna del Quíntuple”, ubicado en calle 13 N°818, bajo la coordinación de los instructores nacionales Nicolás y Fabián Bianchini.

Resultados de los equipos balcarceños

Primera División: subcampeones. En semifinales vencieron a Villa Gesell por 4-2 y en la final cayeron ante Mar del Plata. El equipo estuvo integrado por Nicolás Bianchini, Joaquín Álvarez, Ignacio Bianchini, Enzo Simoiz y Luis Frutos.

Segunda División: sexto puesto. Integrantes: Alfonso Arislur, Juan Cruz Lencina, Bautista Faiella y Joel Miño.

Tercera División: quinto puesto. Integrantes: Felipe Costa, Fausto Gómez, Enzo Giménez, Gastón González y Julián Etchegaray.

Cuarta División: tercer puesto. En cuartos de final superaron a INATEM B de Mar del Plata por 4-2, en semifinales cayeron ante Trenque Lauquen por 4-3 y en el partido por el tercer puesto derrotaron a INATEM A de Mar del Plata por 5-0. Integrantes: Lucía Berruet, Pedro Orieta, Fausto Bosatta, Joaquín Kuch y Cristóbal Barbieri.

Quinta División Top Serrano: sexto puesto. Integrantes: Agustín Odriozola, Pedro Rodríguez Curate, Valentín Ramos, Cristian Martínez y Santino Duarte.

Quinta División Quíntuples: séptimo puesto. Integrantes: Bautista Dimarco, Alan Ibañez, Lucas González e Ismael Funes.

En la tabla general por ciudades, Mar del Plata obtuvo el primer lugar, mientras que Balcarce finalizó en la segunda posición.