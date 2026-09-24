Mare tendrá su paseo en el Cerro El Triunfo tras la aprobación del Concejo Deliberante

La Vuelta Interna del Cerro “El Triunfo” pasará a denominarse “Paseo Intendente Juan José Mare”, luego de que el Honorable Concejo Deliberante aprobara el proyecto de ordenanza presentado por la concejal Sandra Divito, del bloque Juntos por el Cambio.

La iniciativa busca reconocer la trayectoria del exintendente de Balcarce y poner en valor distintas obras y proyectos impulsados durante sus gestiones al frente del Departamento Ejecutivo.

Mare llegó a la intendencia en 1966, durante el período de interrupción del orden democrático. Posteriormente, se presentó como candidato de la Unión Vecinal de Balcarce en las elecciones del 11 de marzo de 1973 y fue elegido por el voto popular. Su gestión constitucional finalizó en 1976, tras el nuevo quiebre institucional.

Entre los fundamentos del proyecto se mencionan los planes de asfaltado, el acceso a San Agustín, la construcción del actual edificio del Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, los barrios PyM, Alborada y 25 de Mayo, además de trabajos realizados en las avenidas Kelly y Gonzales Chaves y la remodelación del Palacio Municipal.

La propuesta también destaca el impulso de Mare a la actividad deportiva y al automovilismo local. Entre las obras señaladas figura la construcción del Autódromo “Juan Manuel Fangio”, proyecto que contó con la participación de una comisión integrada por vecinos y tuvo a Juan Manuel Fangio como asesor técnico.

En materia cultural, los fundamentos resaltan las ocho ediciones del Festival del Canto Argentino, desarrolladas en el Anfiteatro “Saverio Bonazza” del Cerro El Triunfo, además del festival “A Lonja y Guitarra”, vinculado con la doma y el folclore.

El debate en el Concejo

Durante el tratamiento de la iniciativa, la mayoría de los concejales acompañó el proyecto. El concejal Edgar Foglia, en cambio, decidió abstenerse.

Según explicó, su postura estuvo vinculada con referencias que recibió sobre personas que fueron perseguidas durante el período en el que Mare ejerció la intendencia en el marco de la interrupción del orden democrático. De esta manera, Foglia no acompañó la iniciativa, aunque el proyecto reunió los votos necesarios para su aprobación.

Con la sanción de la ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para colocar la cartelería y señalética correspondiente, procurando que su incorporación se integre con el entorno natural del Cerro El Triunfo.

Juan José Mare falleció el 4 de julio de 2010, a los 81 años. Su trayectoria al frente de la Municipalidad forma parte de una etapa de la historia política e institucional de Balcarce que incluye tanto su designación durante un gobierno de facto como su posterior elección mediante el voto popular en 1973.