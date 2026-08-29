Destacada participación de Team BYB Balcarce en un torneo de Jiu-Jitsu en Mar del Plata

Este sábado se llevó a cabo un importante torneo de Jiu-Jitsu en la ciudad de Mar del Plata, donde representantes de la academia Team BYB Balcarce tuvieron una destacada participación, obteniendo excelentes resultados y representando una vez más a nuestra ciudad con mucho esfuerzo y orgullo.

En la categoría Infanto Juvenil, Bernardo Marzano logró alcanzar el segundo puesto de la competencia, demostrando un gran desempeño, compromiso y dedicación durante su participación.

Por su parte, Francisco Gosende compitió en la categoría Adultos, peso pluma, obteniendo también el segundo puesto dentro de su categoría.

Asimismo, Gonzalo Cortez participó en la categoría Adultos, peso medio pesado, logrando alcanzar el tercer lugar, completando así una excelente jornada para los representantes balcarceños.

Los competidores estuvieron acompañados por su instructor, Gabriel Bordón, quien se encuentra al frente de su preparación y los guía en cada etapa de su crecimiento deportivo, acompañándolos y preparándolos para afrontar nuevos desafíos y competencias.

Cabe destacar que la participación de los integrantes de Team BYB Balcarce en diferentes torneos es cada vez más frecuente, con la finalidad de adquirir experiencia, continuar creciendo dentro de la disciplina y alcanzar nuevos logros. Este compromiso y dedicación se ve reflejado en los resultados obtenidos y en el destacado desempeño que vienen demostrando en cada competencia.

Una vez más, los deportistas llevaron el nombre de Balcarce a lo más alto, representando a nuestra ciudad con esfuerzo, dedicación, disciplina y orgullo.

Desde Team BYB Balcarce agradecemos especialmente a las familias por el acompañamiento y apoyo constante a los competidores. Su presencia, esfuerzo y compromiso son fundamentales para que cada deportista pueda continuar creciendo y cumpliendo sus objetivos.

Felicitamos a Bernardo Marzano, Francisco Gosende y Gonzalo Cortez por sus excelentes resultados, y a todo el equipo por continuar trabajando y dejando en cada competencia una gran representación de nuestra ciudad.