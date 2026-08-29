José Luis Pérez: “No sería candidato para perder una elección”

El ex intendente habló sobre la actualidad del peronismo, cuestionó la falta de unidad dentro del espacio y reconoció que recibió planteos para evaluar una eventual candidatura a la intendencia. “Yo lo sería si tengo la seguridad de que voy a ganar las elecciones”, afirmó.

El ex intendente municipal José Luis Pérez visitó los estudios de Radio 100.9 y se refirió a la actualidad del peronismo local, al escenario político de cara a las próximas elecciones y a las versiones que comenzaron a circular sobre una posible candidatura suya para volver a disputar la intendencia.

A poco más de un año de los próximos comicios, trascendió que un grupo de militantes habría planteado a Pérez la posibilidad de analizar su regreso a la competencia electoral. El ex jefe comunal confirmó que existieron conversaciones, aunque aclaró que el planteo no surgió de todo el peronismo.

“Candidato puede ser cualquiera. Yo lo sería si tengo la seguridad de que voy a ganar las elecciones”, deslizó.

Pérez, que fue cuatro veces intendente de la ciudad, puso como condición fundamental la posibilidad de construir un espacio competitivo y cuestionó las divisiones internas que atraviesan actualmente al peronismo.

Críticas a las internas y a la falta de unidad

Durante la entrevista, el ex intendente expresó su preocupación por la situación del justicialismo y sostuvo que las diferencias internas terminan favoreciendo al oficialismo.

“Los mismos del peronismo te juegan en contra. Es muy difícil en la actualidad armar consenso, ya que hay muchas ambiciones personales”, manifestó.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de conformar una lista únicamente a partir de la suma de distintos sectores y dirigentes, sin un acuerdo previo sobre un proyecto político común.

“No comulgo con la idea de tener que apilar candidatos de una lista”, afirmó.

Pérez recordó que durante sus gestiones había tenido un rol central en la conformación de las listas electorales y sostuvo que buscaba incorporar a personas que, más allá de su pertenencia política, tuvieran reconocimiento y representatividad dentro de la comunidad.

“Siempre fui yo quien conformó las listas sin presión de nadie, eligiendo a las personas que entendía representaban o tenían un lugar destacado en la comunidad sin venir puntualmente de la política”, explicó.

“Eso no lo voy a aceptar”

El ex jefe comunal también fue crítico con la posibilidad de que diferentes sectores del peronismo se agrupen únicamente con el objetivo de alcanzar espacios dentro de una lista.

“Acá parece que todos se quieren juntar para armar una lista, sin importar principios ni fundamentos. Eso no lo voy a aceptar”, sostuvo.

Para Pérez, la construcción electoral debería estar basada en acuerdos políticos y en un proyecto que pueda generar consenso, antes que en la distribución de candidaturas.

Su análisis también incluyó una advertencia sobre el escenario electoral actual. Consideró que, en las condiciones actuales, el oficialismo parte con una ventaja debido a la falta de cohesión dentro de la oposición.

Una candidatura que, por ahora, no contempla

Consultado específicamente sobre la propuesta que habría recibido para volver a competir por la intendencia, Pérez aclaró que se trató de un planteo realizado por un sector del peronismo y no por todo el espacio.

Además, fue contundente al señalar que actualmente no analiza seriamente la posibilidad de ser candidato.

“Hoy no contemplo la posibilidad, ya que tampoco noto que pueda existir unidad”, concluyó.

A poco más de un año de las próximas elecciones, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate por la conducción del peronismo local y abren un interrogante sobre el futuro electoral de uno de los dirigentes con mayor trayectoria ejecutiva de la ciudad.