Procar 4000 en La Plata: 7° Alberghini, 8° Ianni y abandonó Tamagno

En esta tarde de jornada sabatina, la división B llevó a cabo la competencia final de pilotos titulares en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En el inicio, Germán Pietranera largó desde la pole position pero no pudo mantenerla, ya que fue parte de un múltiple despiste que lo complicó y perdió más de una posición. Joaquín Pasquale, quien había obtenido la punta tras los inconvenientes de su colega, también sufrió un despiste que lo dejó fuera de una desordenada carrera en el trazado platense debido a los diversos despistes.

A falta de un giro para terminar, el auto de seguridad ingresó a la pista y el relanzamiento le dio lugar a Santiago Pasquale para acelerar en el último tramo para llevarse su primera victoria del año. Carli Bava logró finalizar en el segundo puesto, mientras que Sergio Alcoba completó el podio.

Por el lado de los pilotos de Balcarce, Mario Alberghini logró terminar séptimo, mientras que octavo fue Ariel Ianni. Lamentablemente, Francisco Tamagno debió abandonar con seis vueltas producto de un toque.

Este domingo se carrera para los pilotos invitados.

1 18 PASQUALE, S 12 1:37.052 – 2 1 BAVA C. 12 1:37.099 0.393 3 30 ALCOBA (M), S 12 1:38.123 2.292 4 6 CRUSITTA, G. 12 1:40.379 3.116 5 3 GONZALEZ, L 12 1:39.233 3.647 6 8 PIETRANERA, G. 12 1:38.301 3.860 7 49 ALBERGHINI (M), 12 1:39.638 4.363 8 65 IANNI (M), A 12 1:40.595 5.946 9 185 SIMONETTI, E. – 12 1:39.311 6.542 10 14 TORRETA, J.