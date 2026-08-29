Meta limitará el uso nocturno de Instagram y Facebook para adolescentes de 13 a 17 años

El acuerdo alcanzado con fiscales generales de Estados Unidos establece nuevas restricciones automáticas para menores. Habrá un límite de dos horas diarias, bloqueo nocturno, notificaciones silenciadas durante el horario escolar y nuevas herramientas de supervisión para padres.

Meta implementará nuevas restricciones para los usuarios de entre 13 y 17 años en Instagram y Facebook, como parte de un acuerdo alcanzado con fiscales generales de Estados Unidos que busca poner fin a un litigio relacionado con el impacto de las plataformas en niños y adolescentes.

Las medidas contemplan un límite automático de dos horas diarias de uso, además de un “modo nocturno” que impedirá a los menores acceder a buena parte de las funciones de las redes sociales durante la madrugada.

La implementación será progresiva durante los próximos meses y, en principio, alcanzará a los usuarios de Estados Unidos.

Dos horas de uso y bloqueo durante la madrugada

El límite de dos horas será acumulado entre Instagram y Facebook y se reiniciará a la medianoche. Sin embargo, no se contabilizará el tiempo destinado a la mensajería ni el consumo de videos o audios de más de 22 minutos.

Durante el denominado “modo nocturno”, que funcionará entre las 00:00 y las 06:00, los adolescentes no podrán publicar ni acceder al feed, las historias, Explorar o Reels.

El acceso a los mensajes, no obstante, permanecerá habilitado.

Además, los usuarios recibirán avisos cada 15 minutos de uso continuo, como una forma de advertir sobre el tiempo que llevan utilizando las plataformas.

Notificaciones silenciadas durante el horario escolar

Otra de las medidas previstas apunta al uso de las redes durante las horas de clase.

En los días hábiles del período lectivo, entre las 8 y las 15, las notificaciones permanecerán silenciadas. La excepción estará dada por los mensajes directos y las alertas relacionadas con cuestiones de seguridad.

De esta manera, Meta busca reducir las interrupciones provocadas por las aplicaciones durante la jornada escolar.

Más herramientas para los padres

El acuerdo también contempla un refuerzo de las herramientas de control parental.

Los padres podrán modificar o desactivar las restricciones establecidas para las cuentas de sus hijos, de acuerdo con sus propias decisiones de supervisión.

A su vez, Meta anunció que reforzará los mecanismos destinados a verificar la edad de los usuarios, ocultará por defecto los “me gusta” y limitará determinados filtros disponibles en las plataformas.

Una implementación que comenzará en Estados Unidos

Las nuevas funciones se incorporarán de manera gradual durante los próximos meses y, inicialmente, estarán dirigidas a adolescentes usuarios de Instagram y Facebook en Estados Unidos.

Meta señaló que seguirá de cerca los resultados de estas medidas y que mantendrá conversaciones con otros gobiernos, por lo que no se descarta que restricciones similares puedan implementarse posteriormente en otros países.

El acuerdo representa un nuevo paso en la creciente presión sobre las grandes plataformas digitales para establecer mecanismos específicos de protección para niños y adolescentes, particularmente frente al tiempo de uso, las interrupciones durante el horario escolar y el acceso a contenidos y funciones de las redes sociales.