El Merendero “Doña Norma” pide ayuda a la comunidad para sostener la asistencia a las familias del barrio

La institución atraviesa una situación económica compleja y necesita alimentos, pañales y una carga de gas para continuar acompañando a niños y madres de la zona de calle 116 entre 11 y 13.

El Merendero “Doña Norma” atraviesa un momento delicado y necesita del acompañamiento de la comunidad para poder continuar brindando asistencia a las familias del barrio.

Desde el espacio, ubicado en calle 116 entre 11 y 13, Casa N.º 48, explicaron que la demanda crece día a día. Vecinos de la zona se acercan en busca de una vianda, alimentos para sus hijos, ropa y calzado, pero los recursos disponibles resultan cada vez más limitados.

“Estamos sin plata en la cuenta, lo que nos impide hacer compras”, contó Ana, una de las personas que sostiene el funcionamiento del merendero.

Una donación que permitió volver a cocinar milanesas

En los últimos días, un carnicero de la ciudad realizó una donación de cuatro kilos de milanesas, que fueron distribuidos entre las personas que asisten habitualmente al merendero.

Para quienes llevan adelante la tarea, se trató de una ayuda especialmente significativa. Según relató Ana, hacía mucho tiempo que en el lugar no podían preparar milanesas de carne vacuna debido a la falta de recursos.

La donación permitió llevar un plato de comida diferente a las familias que concurren al espacio y volvió a poner en evidencia la importancia que tienen las colaboraciones particulares para sostener la asistencia.

Cada vez más necesidades

Desde el Merendero “Doña Norma” señalaron que actualmente no cuentan con asistencia del Estado municipal y dependen de las donaciones para poder comprar alimentos y garantizar una merienda o una comida para los chicos y sus madres.

Entre las necesidades más urgentes se encuentra, además, una carga de gas para una mamá que no puede cocinar para sus hijos.

“Estamos en una situación muy compleja porque la demanda aumenta todos los días”, explicó Ana.

En este contexto, desde el merendero solicitaron la colaboración de vecinos, comerciantes y de todas aquellas personas que puedan aportar alimentos o dinero para afrontar los gastos cotidianos.

Cómo colaborar

Los alimentos que más necesitan son:

Fideos.

Polenta.

Arroz.

Papa.

Carne.

Pollo.

Pañales.

Gas.

Quienes puedan realizar una donación pueden comunicarse con Ana al 2266 514386.

También es posible colaborar mediante transferencia bancaria al alias:

MERENDERO.NORMA

“No queremos dejar de asistir a los que vienen en busca de una taza de leche o un plato de comida. Les pedimos que nos ayuden”, expresó Ana.

Desde el Merendero “Doña Norma” apelan nuevamente a la solidaridad de la comunidad para poder sostener un espacio que, frente al aumento de las necesidades, se convirtió en un punto de apoyo fundamental para numerosas familias del barrio.