Detuvieron a un hombre tras robarle el celular a su pareja: un policía resultó herido durante el procedimiento

Un hombre fue detenido en la tarde de este miércoles en la zona de calles 4 entre 19 y 21, luego de ser acusado de robarle el teléfono celular a su pareja.

Según trascendió, tras el hecho el sospechoso intentó escapar subiéndose a los techos de una vivienda. Personal de la Estación de Policía Comunal inició un operativo para interceptarlo y logró alcanzarlo sobre la parte superior del inmueble.

Durante el procedimiento se produjo un forcejeo que terminó con la caída tanto del detenido como de uno de los efectivos policiales desde el techo de la propiedad.

Como consecuencia del impacto, el uniformado sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Municipal, donde fue asistido por profesionales de la salud. Al cierre de esta edición se le realizaban estudios radiológicos para determinar la gravedad de las heridas.

Por otra parte, se confirmó que el hombre detenido registraba un pedido de captura vigente, situación que también será incorporada a la investigación.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.