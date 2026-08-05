La Selección Sub-13 de la Liga Balcarceña debutó con derrota ante General Madariaga

La Selección Sub-13 de la Liga Balcarceña de Fútbol comenzó este miércoles su participación en una nueva edición del Torneo de Selecciones Juveniles que organiza la Federación Bonaerense Pampeana.

En el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Zona 3, disputado en el Estadio Municipal, el conjunto balcarceño cayó por 3 a 1 frente al seleccionado de General Madariaga.

El equipo es dirigido por Ezequiel Juárez, acompañado por Luis Mora como ayudante de campo, y afronta un grupo exigente que también integran las selecciones de Mar del Plata y Partido de La Costa.

Pese al traspié en el debut, el representativo local buscará recuperarse en las próximas jornadas para mantenerse con posibilidades de avanzar en el certamen juvenil que reúne a las mejores selecciones de la región.