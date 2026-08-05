Mataron y faenaron un caballo y una yegua preñada en un campo de La Marta: «Me destrozaron la vida»

Un nuevo hecho de abigeato genera conmoción en la zona rural de Balcarce. En las últimas horas, un vecino denunció que autores hasta el momento desconocidos mataron y faenaron dos equinos en un establecimiento ubicado en el kilómetro 50 de la Ruta Nacional 226, en inmediaciones del paraje La Marta.

Las víctimas fueron un caballo que era utilizado por un trabajador rural para participar de desfiles tradicionalistas y una yegua que se encontraba preñada.

Al llegar al lugar, el damnificado encontró una escena desoladora: ambos animales habían sido descuartizados y las vísceras estaban desparramadas en distintos sectores del campo.

En diálogo con Radio 100.9, el trabajador, de apellido Blanco, expresó su profundo dolor por lo sucedido. «Me destrozaron la vida», afirmó conmovido.

Si bien cada uno de los animales, de aproximadamente 650 kilogramos, tiene un valor estimado cercano a los siete millones de pesos, el propietario remarcó que el perjuicio trasciende lo económico. En este caso, sostuvo, el golpe más duro es el valor afectivo que tenían ambos ejemplares.

La denuncia fue radicada en la Estación de Policía Comunal, que inició las actuaciones correspondientes para intentar identificar a los responsables del hecho.

Este nuevo caso se suma a la seguidilla de delitos rurales registrados en las últimas semanas en el partido de Balcarce, una situación que mantiene en alerta a productores y trabajadores del sector. «No podemos seguir de esta manera. Algo hay que hacer», reclamó el damnificado.