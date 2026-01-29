Di Cicco en el arranque de la Clase 1 del Turismo Pista en La Plata

Nahuel Di Cicco pondrá en marcha su temporada 2026 dentro de la Clase 1 del Turismo Pista este fin de semana, cuando la categoría dispute la fecha apertura en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto de Balcarce afrontará este inicio con un Chevrolet Corsa, unidad que fue profundamente trabajada durante el receso. El auto, que anteriormente era un Celta, fue adaptado al nuevo modelo en función de las modificaciones reglamentarias, un proceso que demandó gran parte de la preparación previa al arranque del campeonato.

“Estamos bien porque podemos arrancar el año, algo que nunca habíamos podido hacer. Solo estuvimos en la última del campeonato pasado en La Plata y ahora volver desde el inicio es muy importante. De todos modos, la continuidad va a depender de los resultados”, explicó Di Cicco, quien además remarcó que el cambio de reglamento representa un desafío extra para la marca.

La Clase 1 del Turismo Pista cuenta mayoritariamente con Fiat Uno, aunque desde la pasada temporada se habilitó el ingreso del Chevrolet Corsa, lo que amplió el parque de modelos. En este contexto, el objetivo principal será sumar experiencia y referencias.

“Pretendemos girar y buscar un parámetro en esta primera carrera luego de todas las modificaciones”, señaló el piloto local, que llevará el número 85 en los laterales de su auto.

La apertura de la temporada contará además con transmisión televisiva, ya que Canal 9 pondrá en pantalla toda la actividad del Turismo Pista desde La Plata.