Día del peluquero: Carlos Vega 45 años de trayectoria

Este 25 de agosto se conmemora el Día del Peluquero y, en Balcarce, Carlos Vega aparece como uno de los referentes de la profesión.Luego de 45 años de trabajo, compartió recuerdos de una vida entre tijeras, peines y confidencias de clientes.

“A los 15 años ya estaba cortando. Me entusiasmó un vecino de mi barrio, un catalán que tenía peluquería, y desde ahí nunca más me alejé del oficio”, recordó. Su formación incluyó pasos por las academias Carboni y Licha en Mar del Plata, además de numerosos cursos: “Tengo más de 180 diplomas, porque siempre me gustó seguir aprendiendo”.

Vega comenzó atendiendo varones, pero al trasladarse a calle 28 apostó por la peluquería femenina: “Cuando peinaba novias o chicas de 15, era una satisfacción enorme. Muchas clientas me recuerdan porque las acompañé en distintos momentos de sus vidas: casamiento, egresos, fiestas”.

La peluquería, asegura, fue más que un trabajo: “Dicen que el peluquero atiende la cabeza externa y también la interna. Con los años uno se convierte en psicólogo, escucha y aconseja. Yo estoy agradecido a la vida por la profesión, porque siempre viví de lo que me gusta”.

Con apenas 21 años, ya daba clases en la Escuela N°4: “Llegué a tener 21 alumnos y algunos todavía trabajan. Lo que más me enorgullece es que me agradezcan haberlos formado”.

Sobre la evolución del oficio, señaló: “Para mí la verdadera peluquería es la de tijera y navaja. El buen peluquero necesita solo una tijera y un peine”. Y aconsejó a las nuevas generaciones: “Que no tengan miedo, que aprendan bien y estudien. Yo a los 45 años de profesión sigo aprendiendo todavía”.