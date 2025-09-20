Diego Ciantini debió abandonar en EEUU

Diego Ciantini cerró su participación en el campeonato Trans-Am con un 23º puesto en la competencia disputada en el circuito de Virginia. El piloto de Balcarce, que había largado desde la 13ª posición, completó 22 de las 31 vueltas pactadas.

A bordo del Ford Mustang del equipo Memo Corse, Ciantini logró avanzar en el inicio de la carrera, aprovechando las neutralizaciones para ubicarse en la 7ª posición. Sin embargo, un inconveniente mecánico obligó su ingreso a boxes cuando se encontraba dentro del grupo de los diez primeros.

Luego de regresar a pista, Ciantini volvió a detener su marcha algunas vueltas más tarde, abandonando la competencia de forma definitiva.

Con esta carrera, el piloto argentino concluyó su primera experiencia internacional en autos de turismo. Su próxima participación será el fin de semana siguiente, en los «200 Kilómetros de Buenos Aires», como piloto invitado de Tiago Pernía.

La final de la categoría TA2 fue ganada por Carson Brown. Noah Harmon y Julian DaCosta completaron el podio.