Diego Ciantini hizo podio en el TCR Panamá

Diego Ciantini comenzó oficialmente su temporada 2026 este fin de semana al participar de la primera fecha del TCR Panamá, disputada en el autódromo del país centroamericano. El piloto balcarceño fue parte del evento gracias a la invitación del equipo de Carlos Herrera, con quien conformó binomio a lo largo del compromiso.

La presencia de Ciantini en Panamá tuvo un claro objetivo: sumar rodaje internacional y preparación de cara a su próximo desafío en el TCR South America, donde defenderá los colores de Hyundai. En ese contexto, el joven piloto argentino aprovechó la oportunidad para tomar contacto con el Hyundai Elantra, el mismo modelo que utilizará en la categoría continental.

La actividad deportiva comenzó con la clasificación, que quedó en manos de Carlos Herrera. El piloto local se ubicó en la cuarta posición, a ocho décimas del poleman Luis Ramírez. En la primera competencia del fin de semana, Herrera logró subirse al último escalón del podio, mientras que la victoria fue para Rodrigo Pfucker.

En la segunda carrera, el binomio Herrera/Ciantini finalizó en la segunda colocación, escoltando nuevamente a Ramírez. El mismo resultado se repitió en la tercera y última competencia del cronograma, cerrando un fin de semana altamente positivo para el equipo.

Para Ciantini, esta participación representó una nueva experiencia internacional en su carrera deportiva, sumándose a sus antecedentes en la Fórmula 4 Italiana y a su paso por la categoría Trans-Am durante la temporada 2025. El balance fue más que alentador y dejó buenas sensaciones de cara a su próximo compromiso en el TCR South America.