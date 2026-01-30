Dinamitaron piedra en el Autódromo que obstruía medida de seguridad

En el marco de las obras de mejora y puesta en valor que se están llevando adelante en el Autódromo Juan Manuel Fangio, en las últimas horas se realizó la voladura de una piedra de grandes dimensiones que dificultaba la correcta instalación de las medidas de seguridad del circuito, puntualmente en cercanía a la curva número 1.

La intervención se llevó a cabo a partir de una de las visitas realizadas por Roberto Argento, Director de Planificación y Obras en Autódromos de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), quien había solicitado la remoción de dicha formación rocosa al considerar que representaba un inconveniente para el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad.

Ante esta situación, se procedió a utilizar una pequeña cantidad de explosivos con el objetivo de fragmentar la piedra y permitir la continuidad de los trabajos previstos. Esta acción posibilita seguir avanzando con las adecuaciones necesarias para cumplir con los estándares exigidos y continuar jerarquizando las instalaciones del autódromo.