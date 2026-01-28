Directivos de la Cooperativa de Electricidad se reunieron con vecinos de Napaleofú

Directivos de la Cooperativa Eléctrica, encabezados por el Secretario, Federico Pandolfi y el Consejero, Julián Pinchetti, mantuvieron un encuentro en la sede del Club Defensores de Napaleofú, con más de 30 usuarios de la localidad.

La reunión sirvió para recepcionar inquietudes de los vecinos vinculadas al servicio y para que los representantes de la Cooperativa repasen las inversiones realizadas en los últimos 24 meses. En ese marco, se hizo una revisión de las obras que siguen su curso y están próximas a finalizar sobre la línea 2 de 33 kV.

El Jefe de Redes, Carlos Tolosa y el Jefe del Área Técnica, Daniel Lauro, desarrollaron las inversiones concretadas por la entidad, las cuales incluyen: el recambio del 90% del tendido de cable convencional por prensamblado, la instalación del 80% de los medidores tradicionales por equipos telecomandados y la instalación de cinco detectores de fallas y dos reconectadores de 33 kV en la extensión de la línea.

Además, indicaron que la compra del transformador de 5 Mva para El Quebracho, beneficiará a los usuarios de Napaleofú y todos los parajes rurales cercanos. Según proyecciones, se estima que el equipo y todas sus protecciones, quedarán operativos en los próximos tres meses.