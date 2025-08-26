Disertación del Coronel (R) Oscar Armanelli en la Casa del Bicentenario

En el contexto de las celebraciones por el 160° aniversario del Partido de Balcarce, el próximo sábado 30, a las 18:30, se llevará a cabo una destacada actividad en la Casa del Bicentenario: la presentación del Coronel (R) Oscar Armanelli, exjefe del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo «General San Martín». El encuentro será abierto a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, brindará una charla titulada: “Del corazón del interior a los desafíos globales: una mirada estratégica desde Balcarce”, en la que compartirá reflexiones y experiencias vinculadas a su extensa trayectoria profesional y a la realidad geopolítica contemporánea.

Armanelli forjó desde temprana edad una profunda vocación de servicio, que lo condujo a sumarse a las filas del Ejército Argentino, institución en la que desarrolló una destacada carrera al servicio del país.

Ocupó cargos de alta responsabilidad y ejerció como decano de la Facultad del Ejército, dejando huella en la formación de nuevas generaciones.

Su sólida preparación académica lo llevó a obtener una Licenciatura en Administración de Empresas, una Maestría en Ciencias Militares, y dos Doctorados, uno en Ciencia Política y otro en Defensa Nacional. Estas credenciales, junto a su perfil como investigador del CONICET y docente universitario en entidades de primer nivel, como la Universidad Austral, lo convierten en un referente en temas de defensa, política y liderazgo.

Durante su gestión al frente del Regimiento de Granaderos, ejerció tareas protocolares de altísimo nivel, escoltando a líderes nacionales e internacionales, incluyendo a los presidentes Mauricio Macri, Javier Milei y Nayib Bukele, entre otros.

Su paso por esa unidad, símbolo de nuestra historia y soberanía, fue ejemplo de compromiso, profesionalismo y vocación.