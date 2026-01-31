Doce motos y un vehículo retenidos en operativo

En el marco de los operativos intensivos de control vehicular que se vienen desarrollando durante los últimos días, se realizaron múltiples intervenciones preventivas que arrojaron como resultado la retención de doce motovehículos y un automóvil, por diversas infracciones a la normativa vigente.

En el caso de las motocicletas, las principales faltas detectadas fueron ausencia de licencia de conducir, falta de seguro obligatorio, carencia de cédula de identificación vehicular, circulación con escape modificado, ausencia de chapa patente y alcoholemia positiva, registrándose varios casos de conductores que circulaban sin la documentación exigible.

Además, se procedió al secuestro de un automóvil involucrado en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles 17 y 36, luego de constatarse alcoholemia positiva en su conductor.

Los controles se llevaron adelante de manera dinámica y coordinada entre la Dirección de Control y Movilidad Urbana, la Policía Comunal y el Centro Operativo de Monitoreo (COM), abarcando distintos puntos estratégicos como el Cerro El Triunfo, el Mirador, avenidas principales y la zona céntrica.

Desde las áreas intervinientes se destacó el trabajo articulado del personal actuante y se reiteró que estos operativos continuarán realizándose de forma sostenida, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y promover una circulación responsable en toda la ciudad.