Docentes bonaerenses rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Al igual que el gremio estatal ATE, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta de aumento salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, en el marco de la negociación paritaria que se mantiene abierta.

La oferta del Ejecutivo provincial consistía en un incremento salarial del 1,6% para el mes de agosto y otro 1,6% para octubre. Se trata del mismo esquema propuesto a los gremios estatales, que también fue rechazado.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los principales sindicatos del sector, no aceptó la propuesta y solicitó una nueva oferta en carácter de “urgente”, que contemple una recomposición salarial.

Mientras se espera la reanudación de la negociación, los gremios del FUDB reclamaron que se otorgue el 1,6% a los jubilados como “pago a cuenta”, hasta tanto se alcance un nuevo acuerdo.

Con este rechazo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires suma su segunda negativa en el día, ya que ATE también consideró insuficiente la oferta presentada.