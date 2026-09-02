Docentes de la UNMDP rechazaron el aumento del 3% y realizarán un paro este miércoles

Los docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) rechazaron la propuesta salarial del 3% presentada por el Gobierno nacional y anunciaron un paro total de actividades por 24 horas este miércoles, en el marco de una medida de fuerza definida a nivel nacional.

La decisión fue adoptada luego de una nueva reunión paritaria, en la que los representantes gremiales reclamaron una recomposición de los salarios y el cumplimiento de distintos compromisos vinculados al sistema universitario.

“No fue una oferta, fue una provocación”, sostuvo Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios). La dirigente explicó que el planteo sindical apunta a recuperar la pérdida salarial acumulada, estimada en un 31,2% más el porcentaje correspondiente a agosto, además de reclamar el pago de salarios adeudados y el abordaje del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Desde el sector docente también señalaron que la salida del conflicto debe contemplar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Chevalier recordó además que en el acta firmada el 10 de junio quedó establecido el compromiso de conformar una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios.

En ese mismo marco, los gremios plantearon la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, particularmente en lo relacionado con el nomenclador salarial y los adicionales correspondientes a estudios de posgrado.

A estos reclamos se suman, según indicaron desde CONADU, la falta de respuestas respecto de becas, gastos de funcionamiento y fondos destinados a hospitales universitarios.

“Planteamos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el Gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”, cuestionó Chevalier.

Un paro de 24 horas y continuidad del plan de lucha

Ante la falta de acuerdo, el sistema universitario resolvió avanzar con un paro total de actividades durante este miércoles.

La medida tendrá una duración de 24 horas y forma parte de un plan de lucha que podría extenderse. Según anticipó Chevalier, los representantes gremiales volverán a reunirse hacia el final de esta semana para evaluar los próximos pasos y definir la continuidad de las medidas.

En paralelo al conflicto salarial, la Justicia Federal también intervino en el reclamo por el financiamiento universitario.

El juez federal Martín Cormick le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe en el que deberá documentar el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con el paro docente de este miércoles y la presentación que deberá realizar el Gobierno ante la Justicia como próximos puntos de atención.