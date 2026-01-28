Dolor por la partida de José «Pepe» Erbity

La comunidad despide con profundo pesar a José Antonio Erbity, cariñosamente conocido como “Pepe”, quien falleció a los 92 años. Hombre profundamente ligado al fútbol, dedicó gran parte de su vida a esa pasión que supo transmitir a su hijo y a sus nietos, dejando un legado familiar marcado por el amor al deporte.

Además de ser uno de los fundadores de la empresa Sierramat S.R.L., “Pepe” fue un activo y comprometido dirigente del Club Boca Juniors de nuestra ciudad. Desde ese rol trabajó incansablemente por el crecimiento de la institución, siendo protagonista de años de gloria durante la década del 80, una etapa que vivió con especial orgullo y emoción junto a su amado club.

Desde distintos sectores de la comunidad se han expresado muestras de dolor por su partida. Tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo, José Antonio Erbity dejó una huella imborrable, construida a partir del compromiso, la dedicación y el afecto por las instituciones que formaron parte de su vida.