Dónde estacionar los camiones: el debate que vuelve a instalarse en Balcarce

El reclamo de propietarios y choferes de camiones por la falta de espacios disponibles para estacionar sus unidades volvió a poner en agenda la necesidad de definir cómo ordenar la circulación y permanencia de vehículos de gran porte en la ciudad.

Los transportistas realizarán este viernes una concentración para plantear la necesidad de contar con una alternativa que les permita dejar sus equipos sin exponerse a infracciones y, al mismo tiempo, evitar inconvenientes para los vecinos.

En este contexto, el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini, habló con Radio Puntonueve y consideró que la problemática tiene distintas aristas y que cualquier solución deberá contemplar tanto las necesidades del sector transportista como las condiciones de seguridad y el ordenamiento urbano.

Una ordenanza vigente

Cassini recordó que actualmente se encuentra vigente la Ordenanza 128/2012, que establece el denominado anillo de circunvalación y una zona de exclusión para la circulación y el estacionamiento de camiones, con o sin acoplado, en el sector más céntrico de Balcarce.

A partir de esta normativa, el titular del Legislativo consideró lógico que el Municipio haya comenzado a aplicar multas en aquellos sectores donde se encuentra prohibido el estacionamiento de vehículos de gran porte.

Seguridad vial y visibilidad

Más allá de la cuestión vinculada al cumplimiento de la ordenanza, Cassini hizo hincapié en los aspectos relacionados con la seguridad vial.

Según explicó, la presencia de camiones de gran porte estacionados en determinados sectores de la ciudad puede generar inconvenientes para la circulación, especialmente porque obstaculizan la visibilidad de quienes transitan por esas zonas.

A esto se suma que, durante la noche, las unidades estacionadas pueden incluso afectar la iluminación de la vía pública, generando condiciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir dónde pueden permanecer este tipo de vehículos.

La falta de playas, el otro lado del problema

Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante también reconoció que existe una problemática concreta del otro lado del reclamo: la capacidad de las playas de estacionamiento disponibles para camiones no resulta suficiente para atender la demanda del sector.

De esta manera, el debate no se limita solamente a la aplicación de multas o al cumplimiento de la normativa vigente, sino que plantea la necesidad de encontrar una alternativa que permita compatibilizar la actividad de los transportistas con el ordenamiento del tránsito y la seguridad de los vecinos.

La concentración prevista para este viernes volverá a poner el tema en el centro de la escena y podría abrir una instancia de diálogo entre los transportistas y las autoridades municipales para analizar posibles soluciones.