Ruta 226: vuelve el cobro de peajes y sin TelePASE costará el doble

Finaliza el período de paso liberado en la Ruta Nacional 226. Desde esta semana vuelven a funcionar las estaciones de peaje, con un sistema 100% electrónico y sin posibilidad de abonar en efectivo.

Los automovilistas que circulen por la Ruta Nacional 226 deberán volver a pagar peaje luego del período en el que las estaciones permanecieron con paso liberado. Las barreras ya comenzaron a instalarse y el nuevo esquema entrará nuevamente en funcionamiento desde esta semana.

El sistema será exclusivamente electrónico. Los conductores podrán utilizar TelePASE o realizar el pago de manera manual mediante tarjetas contactless y billeteras virtuales, a través de los tótems ubicados en las estaciones. No se aceptará dinero en efectivo.

Sin TelePASE, el costo se duplica

La principal diferencia estará en el valor que deberán pagar quienes no cuenten con TelePASE.

Para un automóvil de categoría 1, el paso tendrá un costo de $1.787,10 utilizando TelePASE. En cambio, quienes opten por realizar el pago electrónico manual deberán abonar $3.574,19, es decir, exactamente el doble.

El esquema alcanza a las distintas estaciones ubicadas sobre la Ruta 226, entre ellas El Dorado y La Vasconia, dentro del corredor que conecta Mar del Plata, Balcarce y Tandil.

Continúan las obras sobre la ruta

El regreso del cobro se produce mientras avanzan distintos trabajos de recuperación de la Ruta Nacional 226.

Las tareas incluyen bacheo, reparación de banquinas y mejoras en diferentes sectores de la calzada, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación en uno de los principales corredores viales de la región.

De esta manera, quienes utilicen la 226 deberán tener en cuenta no solo el regreso de las barreras, sino también la conveniencia de contar con TelePASE, ya que la modalidad de pago elegida determinará una diferencia significativa en el costo del viaje.