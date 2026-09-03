Persecución policial terminó con un detenido y una moto con pedido de secuestro

El operativo comenzó en calle 26, entre avenida Favaloro y 17, y finalizó en inmediaciones de avenida Italia (107) y 48. El conductor fue aprehendido y el acompañante quedó involucrado en una causa por una infracción a la Ley de Estupefacientes.

Una persecución policial registrada en las últimas horas terminó con un hombre aprehendido y una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El procedimiento se inició en calle 26, entre avenida Favaloro y 17, cuando efectivos de la Policía Comunal comenzaron a seguir a una motocicleta. La persecución continuó por diferentes calles hasta finalizar en inmediaciones de avenida Italia (107) y 48, donde los agentes lograron interceptar el rodado.

Una vez realizada la correspondiente verificación, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo, debido a que había sido denunciada como robada.

Como consecuencia del operativo, el conductor fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia para determinar las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el otro ocupante del vehículo fue identificado y quedó involucrado en actuaciones por una infracción a la Ley de Estupefacientes, luego de que los efectivos encontraran sustancias en su poder.