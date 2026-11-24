El Colegio Parroquial “Emilio Lamarca” informó que la tradicional “Caravana de la Alegría” fue reprogramada para este domingo 29 de noviembre.

La partida está prevista para las 10:30 desde el establecimiento educativo ubicado en calle 20, entre 15 y avenida Favaloro, rumbo al Colegio Rural “San José”, donde se desarrollará una jornada de encuentro y recreación destinada a toda la familia.

Como cada año, la propuesta contará con servicio de kiosco y sorteo de obsequios.

Asimismo, desde la institución informaron que los tradicionales cartones se encuentran a la venta en la escuela, con un valor de $4.000 cada uno o una promoción de dos por $6.000.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar y disfrutar de esta tradicional actividad.