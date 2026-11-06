Dos allanamientos por venta de drogas: secuestraron cocaína y un hombre fue aprehendido

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este viernes en dos domicilios de Balcarce. La investigación se había iniciado en agosto, a partir de una denuncia ciudadana.

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó adelante dos allanamientos durante la madrugada de este viernes, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en inmediaciones de calle 13, entre 4 y 6, y de calle 11, entre 2 y 4. Como resultado de las diligencias, se secuestró una considerable cantidad de clorhidrato de cocaína, distribuida en envoltorios fraccionados para su presunta comercialización.

Además, los efectivos incautaron teléfonos celulares y otros elementos que estarían relacionados con la investigación. También se llevaron adelante órdenes de requisa personal.

La causa se inició en agosto de este año, a partir de una denuncia ingresada a través del sistema online de denuncias ciudadanas, en la que se alertaba sobre la presunta comercialización de drogas en los domicilios mencionados.

A partir de esa presentación, personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas de Balcarce realizó distintas tareas investigativas propias de la especialidad, que permitieron reunir elementos para solicitar las órdenes de allanamiento.

La investigación está a cargo de la fiscal Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce, dependiente de la Fiscalía de Mar del Plata, a cargo del doctor Rodolfo Moure. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 5.

Como resultado de los procedimientos, fue aprehendido un hombre de 30 años, quien fue trasladado inicialmente a Mar del Plata para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

Posteriormente, fue derivado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.