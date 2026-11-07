Dos motociclistas resultaron heridos tras un fuerte choque con una camioneta

Un accidente de tránsito se registró este sábado a la ma en la intersección de las calles 12 y 25, donde colisionaron una motocicleta de baja cilindrada y una camioneta utilitaria Chevrolet.

Según trascendió, dos jóvenes mayores de edad circulaban a bordo de la motocicleta por calle 25 cuando, por causas que se intentan establecer, impactaron contra el lateral derecho de la camioneta, que transitaba por calle 12.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes del rodado menor sufrieron politraumatismos y debieron ser trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del SAME, que asistieron a los heridos, y personal de la Policía Comunal, que intervino en el procedimiento.