Prohíben la circulación de vehículos por los caminos internos del Geoparque Pun Antü

La restricción alcanza a motocicletas y todo tipo de vehículos en los espacios públicos destinados al uso peatonal y recreativo. La medida cobra especial importancia en la zona de la cava “La Tosquera”, donde se realizan trabajos de revalorización.

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales recordó a la comunidad que está prohibida la circulación de motocicletas y todo tipo de vehículos en los espacios públicos destinados al uso peatonal, recreativo y de esparcimiento, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 32879.

La disposición tiene especial relevancia en el Geoparque Pun Antü, donde actualmente se están desarrollando trabajos de revalorización de la cava “La Tosquera”.

En ese marco, se informó que no está permitido el ingreso ni la circulación de vehículos por los caminos internos ubicados en las calles 47 y 48, ni tampoco en el sector de la cava, mientras se lleven adelante las tareas previstas.

Desde el área municipal señalaron que la medida tiene como finalidad preservar la seguridad de las personas, proteger el patrimonio natural y urbano y garantizar el correcto uso y mantenimiento de los espacios públicos.

Asimismo, solicitaron especialmente la colaboración de vecinos y visitantes para respetar las restricciones, prevenir situaciones de riesgo y evitar inconvenientes durante el desarrollo de los trabajos.

El pedido apunta a promover el cuidado y el buen uso de estos espacios de uso común, destinados al disfrute de toda la comunidad.