Realizan una rifa solidaria para ayudar a Nicolás, un nene de 3 años que atraviesa un tratamiento contra la leucemia

La familia de Nicolás, un pequeño de 3 años que se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil, lanzó una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos para afrontar los gastos de alojamiento y otras necesidades que surgen durante el tratamiento.

El niño está atravesando un tratamiento contra la leucemia y actualmente recibió una sesión de quimioterapia que se extenderá durante aproximadamente ocho días. En este contexto, sus familiares impulsaron una iniciativa solidaria para poder acompañarlo y hacer frente a los distintos gastos que implica permanecer junto a él durante su internación en la ciudad de Mar del Plata.

La rifa cuenta con 100 números, a un valor de $5.000 cada uno, y ofrece un total de 15 premios. Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos de alojamiento y los diferentes requerimientos que Nicolás y su familia necesitan afrontar en este difícil momento.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias:

Alias: ayudando.a.nicolas

Titular de la cuenta: Sofía Trinidad Mendoza, mamá de Nicolás.

El sorteo se realizará a través de la Quiniela Nacional Nocturna una vez que se hayan vendido todos los números.

La iniciativa busca sumar la solidaridad de la comunidad para acompañar a Nicolás y a su familia en este difícil camino. Cada colaboración representa una ayuda importante para que puedan concentrarse en lo más importante: su recuperación.