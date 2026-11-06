Informan que las visitas a la Reserva Fundación Fangio y al Autódromo deben coordinarse con anticipación

La Subsecretaría de Turismo de Balcarce recordó que las visitas a la Reserva Fundación Fangio y al Autódromo Juan Manuel Fangio requieren coordinación y autorización previa. La disposición alcanza tanto a particulares como a instituciones educativas que tengan previsto organizar recorridos o salidas didácticas.

Desde el área solicitaron realizar las consultas con la debida anticipación, con el objetivo de gestionar los permisos correspondientes y establecer las condiciones de ingreso a cada uno de los espacios.

En el caso de la Reserva Fundación Fangio, las visitas se desarrollan en horarios establecidos, actualmente de 10 a 19.30 durante la temporada de verano, aunque la franja horaria puede variar según la época del año.

El lugar cuenta con un sendero de aproximadamente 3.400 metros y un recorrido de baja dificultad, en un entorno natural que requiere el cumplimiento de las normas de conservación y cuidado ambiental.

Por su parte, el Autódromo Juan Manuel Fangio es un predio destinado a actividades deportivas y automovilísticas. Por ese motivo, el acceso también debe coordinarse previamente, teniendo en cuenta el cronograma de actividades y las condiciones operativas del circuito.

Desde la Subsecretaría remarcaron que no se debe concurrir directamente a ninguno de estos espacios sin haber realizado antes la consulta y recibido la autorización correspondiente.

Dónde realizar las consultas

Quienes deseen organizar una visita, tanto a la Reserva Fundación Fangio como al Autódromo Juan Manuel Fangio, pueden comunicarse con la Subsecretaría de Turismo mediante WhatsApp al 2266 638650.

El objetivo es garantizar una adecuada organización de los recorridos y preservar las condiciones de funcionamiento y cuidado de ambos espacios emblemáticos de Balcarce.