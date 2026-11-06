Profundo pesar por el fallecimiento de Cristina Díaz

La Municipalidad de Balcarce y la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de la vecina Cristina Díaz, ocurrido en las últimas horas luego de atravesar una larga enfermedad.

A través de un comunicado, destacaron su vocación de servicio, empatía y compromiso con la comunidad, cualidades que se reflejaron en el trabajo que desarrolló durante los últimos años junto al centro asistencial.

Según señalaron, Cristina tuvo una participación constante en distintas iniciativas vinculadas al Hospital, colaborando en la concreción de proyectos de importante valor humano e institucional.

Asimismo, resaltaron su dedicación y el amor por Balcarce, y acompañaron a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor.