El Rotary Club Balcarce Cerrito realizará un asado criollo para recibir a nuevos socios

La institución organizará un almuerzo el sábado 14 de noviembre, desde las 12:30, en el Salón del Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines. La tarjeta tendrá un valor de $40.000 y los interesados podrán reservar su lugar mediante transferencia bancaria.

El Rotary Club Balcarce Cerrito llevará adelante un asado criollo el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 12:30, en el Salón del Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines.

La propuesta tendrá como objetivo dar la bienvenida a las personas que recientemente se incorporaron a la institución y compartir una jornada de encuentro, camaradería e integración entre los integrantes del club, los nuevos socios y miembros de la comunidad.

La tarjeta tendrá un valor de $40.000 por persona y quienes deseen participar podrán realizar el pago mediante transferencia bancaria al alias JULIO.CAIMAN.VOCERO, correspondiente a la cuenta cuyo titular es Jorge Nelson Santander.

Una vez efectuada la transferencia, deberán enviar el comprobante antes del 12 de noviembre, indicando nombre y apellido, al teléfono 2266 632409, a nombre de Graciela.

Desde la institución invitan a participar de este encuentro, que buscará fortalecer los vínculos entre sus integrantes y dar la bienvenida a quienes se suman al trabajo del Rotary Club Balcarce Cerrito.