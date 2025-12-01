Dos años sin Claribel Medina. El pedido de justicia de su mamá

Este lunes 1° de diciembre, a las 16, se realizó en Plaza Libertad una nueva movilización para exigir justicia por la muerte de Claribel Medina, la joven que falleció el 1° de diciembre de 2023, horas después de dar a luz a su beba Olivia en el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”. La concentración tuvo lugar exactamente dos años después del trágico hecho, tal como estaba previsto en la convocatoria difundida días atrás.

Familiares, amigos y allegados encabezaron la protesta bajo la consigna “Basta de mala praxis”, acompañados por vecinos que se sumaron al pedido de esclarecimiento. Durante la jornada se exhibieron pancartas y carteles que reclamaban avances en la causa y cuestionaban el accionar del sistema de salud local.

El caso permanece en proceso judicial luego de que la familia de Claribel presentara una denuncia por presunta mala praxis. Actualmente, dos médicas y un anestesista se encuentran imputados, y el expediente continúa en etapa de instrucción. No se descarta que la causa sea elevada a juicio oral en los próximos meses.

Los organizadores remarcaron que el objetivo de la movilización fue visibilizar el reclamo y renovar el pedido de celeridad judicial, con la intención de evitar que hechos similares ocurran nuevamente en la comunidad y de que se determinen las responsabilidades correspondientes. Según expresaron, continuarán impulsando acciones para mantener vivo el pedido de justicia por Claribel y por su familia.