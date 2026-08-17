Dos aprehendidos por portación ilegal de un arma de fuego en la Ruta 55

El procedimiento fue realizado durante la madrugada de este lunes por personal del Comando de Prevención Rural Balcarce, a la altura del kilómetro 105. Los dos hombres, oriundos de Ayacucho, se encontraban a bordo de una camioneta estacionada y con las luces apagadas. En el vehículo hallaron una carabina con munición en recámara, más de un centenar de proyectiles, cuchillos, sogas y otros elementos.

Durante la madrugada, personal del Comando de Prevención Rural Balcarce llevó adelante un procedimiento sobre la Ruta Provincial 55, a la altura del kilómetro 105, que culminó con la aprehensión de dos hombres por el delito de “Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil”.

De acuerdo con la información policial, los efectivos procedieron a identificar una pick-up que se encontraba estacionada a oscuras, con dos hombres a bordo, ambos oriundos de la ciudad de Ayacucho.

Al ser consultados sobre los motivos de su presencia en el lugar, los ocupantes no lograron justificar su permanencia en la zona y brindaron versiones que no coincidían entre sí, situación que despertó las sospechas de los uniformados ante la posibilidad de que pudieran estar vinculados con algún ilícito.

Ante este escenario, se realizó una revisión de los individuos y del vehículo. Durante la inspección, en la parte trasera de la camioneta, los agentes encontraron un arma de fuego larga, tipo carabina, marca Magtech, que se encontraba en condiciones de uso inmediato, con munición en la recámara, y equipada con mira telescópica.

Además, se secuestraron 102 proyectiles marca Orbea, linternas, bolsas con manchas símil hemáticas, cuchillos y sogas, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

Al solicitarles la documentación correspondiente que acreditara la tenencia del arma, los dos sujetos manifestaron no contar con ella.

Intervención de la Justicia

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la UFI de Delitos en Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. De La Canale, perteneciente al Departamento Judicial Mar del Plata.

Luego de interiorizarse sobre las circunstancias del procedimiento, el fiscal avaló el accionar policial y dispuso la aprehensión de ambos hombres, además de la notificación del contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de “Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil”.

Los aprehendidos serán trasladados a sede fiscal durante la jornada de hoy junto con las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el arma de fuego secuestrada será remitida a las dependencias de Policía Científica de Mar del Plata, donde se realizarán las pericias correspondientes.