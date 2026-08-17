Violento choque entre camiones en la Ruta 226: un auto cayó de una plancha y terminó volcado

Un fuerte accidente de tránsito se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 14, en inmediaciones del acceso al Museo José Hernández y en dirección hacia Mar del Plata.

El hecho se inició cuando un Volkswagen Gol sufrió un desperfecto mecánico y debió ser retirado de la calzada por un camión de auxilio. El automóvil había sido cargado sobre la plancha del vehículo de asistencia cuando, por causas que deberán establecerse, otro camión de carga que circulaba en el mismo sentido lo impactó desde atrás.

Según testimonios recogidos en el lugar, el camión de auxilio habría circulado sin las luces traseras encendidas. No obstante, esta circunstancia deberá ser corroborada por las autoridades y forma parte de las cuestiones que serán analizadas en el marco de la investigación del siniestro.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el conductor del camión de auxilio perdió el control y se desplazó hacia la banquina. En medio de la maniobra, el Volkswagen Gol se desprendió de la plancha, cayó al costado de la ruta y terminó volcado.

La escena generó importantes daños materiales y requirió la intervención de los servicios correspondientes para retirar los vehículos involucrados.

A pesar de la magnitud del choque, los conductores de ambos camiones resultaron ilesos, por lo que no fue necesario lamentar víctimas ni personas heridas.

El siniestro se produjo a pocos kilómetros del ingreso a Mar del Plata. Ahora, las actuaciones correspondientes deberán determinar con precisión cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el violento impacto.