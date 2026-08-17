TSC: Ariel Durán tuvo un fin de semana perfecto y se llevó todo en San Cayetano

El piloto tandilense dominó las dos finales del Turismo Special de la Costa y sumó todos los puntos en juego en el regreso de la categoría al circuito Parque del Club Atlético Independiente. Esteban Dimuro y Nahuel Morón completaron el podio.

El Turismo Special de la Costa volvió al autódromo Parque del Club Atlético Independiente (CAI) de San Cayetano después de tres años y protagonizó una cuarta fecha atravesada por las difíciles condiciones climáticas. Frío, humedad y momentos de lluvia obligaron a los pilotos a tomar decisiones clave, especialmente a la hora de definir la elección de neumáticos.

En ese escenario cambiante, Ariel Durán fue el gran protagonista del fin de semana. El tandilense se quedó con las dos competencias finales y sumó todos los puntos disponibles, concretando además su regreso a la victoria después de su último triunfo en Olavarría 2024, cuando el TSC compitió en el circuito mayor del Autódromo Hermanos Emiliozzi.

El triunfo tuvo un sabor especial para Durán: la nueva Chevy, puesta en pista en septiembre del año pasado en Mar del Plata, consiguió su primera victoria precisamente en San Cayetano, el mismo escenario donde el piloto había retornado al Turismo Special de la Costa tres años atrás.

Con un ritmo contundente durante todo el fin de semana, Durán no dejó dudas y cerró una fecha ideal.

Durán marcó el camino en la final de invitados

La primera competencia, correspondiente a los pilotos invitados, se disputó con pista húmeda y bajo una persistente llovizna. Durán aprovechó las condiciones desde el comienzo, tomó la punta y rápidamente impuso su ritmo.

Esteban Dimuro se convirtió en su principal perseguidor. Durante más de doce de las 18 vueltas intentó encontrar el lugar para avanzar sobre el líder, pero finalmente no pudo poner en riesgo la victoria del tandilense.

En el tramo final, además, Dimuro debió mirar por los espejos ante la presión de Nahuel Morón, quien protagonizó una destacada remontada desde el séptimo lugar hasta alcanzar el tercer puesto.

Carlos Climente finalizó cuarto, seguido por Agustín Gusmeroli y Marcos Rafael. Diego Alberghini, en tanto, no pudo completar la competencia debido a problemas en la bomba de frenos.

Segunda victoria y un cierre perfecto

Para la segunda final, reservada a los pilotos titulares, el panorama fue completamente diferente. El sol apareció sobre San Cayetano y la pista se secó, por lo que la mayoría de los protagonistas se inclinó por los neumáticos lisos.

La punta, sin embargo, volvió a tener el mismo dueño.

La Chevy amarilla de Durán tomó nuevamente la vanguardia y comenzó a construir una diferencia sobre Dimuro desde el cierre de la primera vuelta. A partir de allí, el tandilense controló la competencia y encaminó su segundo triunfo del día.

Con la victoria prácticamente asegurada, la atención se concentró en la pelea por el tercer puesto. Carlos Climente, Agustín Gusmeroli y Nahuel Morón protagonizaron una intensa disputa que se extendió hasta la bandera a cuadros.

Climente cruzó la meta en la tercera posición, pero posteriormente recibió una penalización de cinco segundos por un adelantamiento en la largada, por lo que perdió ese lugar.

Así, el tercer escalón del podio quedó en manos de Morón, quien se impuso sobre Gusmeroli por apenas unas milésimas en una definición prácticamente sobre la línea de llegada. El Ford de Gusmeroli, además, llegó con inconvenientes en el motor.

Marcos Rafael y Diego Alberghini completaron la clasificación en la sexta y séptima posición, respectivamente.

Durán recupera terreno en el campeonato

El doble triunfo en San Cayetano le permitió a Durán dar un salto importante en el campeonato. De acuerdo con la clasificación extraoficial, Esteban Dimuro continúa al frente con 163 puntos, mientras que Nahuel Morón mantiene el segundo lugar con 151 unidades.

Durán, en tanto, alcanzó los 115 puntos y trepó al tercer puesto, metiéndose de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Con cuatro fechas disputadas, el campeonato comienza a ganar temperatura: Dimuro y Morón conservan el protagonismo en la cima, pero Durán aparece ahora como una amenaza concreta después de un fin de semana perfecto.

La próxima cita del Turismo Special de la Costa será el 27 de septiembre, cuando la categoría desembarque en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.