El quirófano móvil de Zoonosis continúa esta semana en avenida Centenario y 49

El quirófano móvil de Zoonosis permanecerá durante esta semana en inmediaciones del Obrador Municipal, ubicado en avenida Centenario y calle 49, junto al estadio “General Balcarce”, en atención a la alta demanda suscitada en el sector.

La dependencia, perteneciente a la Dirección de Inspección General, brindará las prestaciones habituales, entre ellas castraciones y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos la importancia de concurrir con sus mascotas respetando las indicaciones establecidas para cada procedimiento. El cumplimiento de estas pautas contribuye a organizar la atención y a garantizar las condiciones necesarias para cada intervención.

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