Dos detenidos tras una violenta pelea entre jóvenes

Personal de la Policía Comunal intervino durante las primeras horas de este jueves ante una violenta pelea entre jóvenes registrada en inmediaciones de calle 14, entre Av. Pueyrredón (39) y 41.

De acuerdo con las primeras informaciones, al arribar los efectivos al lugar, dos personas continuaban protagonizando el enfrentamiento, por lo que fueron detenidas.

En el sector también se hizo presente una ambulancia del SAME, luego de que una persona fuera encontrada tendida sobre la vía pública. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la confrontación y las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento. Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía Comunal, mientras se procura establecer lo ocurrido.