Dos jóvenes fueron aprehendidos por provocar disturbios en la vía pública

En horas de la madrugada, personal policial intervino en un hecho contravencional ocurrido en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 13, donde dos jóvenes fueron sorprendidos mientras se enfrentaban físicamente en plena vía pública.

Según informaron fuentes policiales, ambos se encontraban en aparente estado de ebriedad y generaban disturbios que alteraban la tranquilidad del sector. La situación se enmarca dentro de lo previsto por los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, que contempla sanciones por este tipo de conductas.

Los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata de los involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para la realización de las actuaciones de rigor. Tras ser notificados de la contravención, recuperaron la libertad bajo caución juratoria, conforme lo establece el artículo 119 del mismo decreto ley.

Desde la fuerza destacaron que la rápida intervención permitió restablecer el orden y evitar que el episodio escalara a mayores.