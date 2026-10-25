Violento choque entre un auto y una camioneta: dos personas fueron trasladadas al Hospital

Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado, poco antes de las 22, en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y calle 14, donde colisionaron un automóvil y una camioneta. Como consecuencia del impacto, dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal.

Por causas que se tratan de establecer, un Chevrolet Corsa que circulaba por avenida Pueyrredón colisionó con una Volkswagen Amarok que transitaba por calle 14.

El impacto provocó importantes daños materiales en el automóvil, principalmente en su estructura y el parabrisas. En tanto, la camioneta presentó una abolladura en su lateral derecho.

Como consecuencia del siniestro, una mujer y un hombre fueron trasladados al Hospital Municipal para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informaron detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajaron agentes de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal de Balcarce, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.