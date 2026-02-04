Dos motos y un auto fueron secuestrados por Tránsito

En el marco de los operativos de prevención y control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos del partido, durante la noche del martes se llevaron adelante nuevas intervenciones coordinadas por la Dirección de Control y Movilidad Urbana, en conjunto con la Policía Comunal y el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de dos motos que circulaban sin la documentación obligatoria exigida para transitar.

Asimismo, en la localidad de Napaleofú fue retenido un automóvil cuyo conductor arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia. Además, el mismo realizaba maniobras bruscas y carecía tanto de licencia de conducir como de seguro obligatorio.

Desde las áreas intervinientes informaron que estos operativos continuarán realizándose de manera sostenida, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de vecinos y conductores.