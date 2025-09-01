Dos niños alojados en Protección a la Infancia buscan familia

El Juzgado de Familia Nº 6 del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de una solicitud de colaboración institucional, ha iniciado una convocatoria pública destinada a postulantes interesados en asumir roles de guarda con fines de adopción, tutoría, referentes afectivos u otras figuras análogas de cuidado.

El llamado tiene por objetivo garantizar el derecho de dos niños —Lucio de 12 años y Yamil de 10 años— a crecer en un entorno familiar que les brinde afecto, acompañamiento y estabilidad, respetando y promoviendo el vínculo fraterno entre ellos.

Ambos niños requieren de un entorno familiar donde puedan desarrollarse con amor, contención y respeto por su individualidad. La convocatoria busca no sólo restituir su derecho a vivir en familia, sino también garantizar su derecho a mantener los lazos con sus hermanos.

Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

