Dos personas heridas en un siniestro vial

Promediando las 11 de la mañana de este martes se registró un siniestro vial en la intersección de la avenida Cereijo (31), entre calles 18 y 20.

Según se informó, en el lugar la conductora de un automóvil Fiat Mobi abrió la puerta para descender del vehículo sin advertir la cercanía de una motocicleta que circulaba por el sector.

Como consecuencia del impacto de la moto contra la puerta del rodado, una mujer y un menor que se desplazaban en el motovehículo sufrieron golpes y debieron ser asistidos en el lugar por una ambulancia del SAME.

En el hecho intervinieron agentes de Tránsito y personal de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.