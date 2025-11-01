Dos personas resultaron heridas en violento accidente en avenida Suipacha y 63

En la mañana de este sábado se registró una violenta colisión entre un Fiat Uno y una Ford Ranger en la intersección de avenida Suipacha (32) y calle 63.

De acuerdo con la información recabada por Radio 100.9, el Fiat descendía por calle 63 hacia 32 cuando la Ford transitaba por 32 en dirección a Los Pinos. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.

Un hombre y una mujer que viajaban en el Fiat fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Municipal Felipe A. Fossati con politraumatismos, mientras que el conductor de la Ford resultó con golpes y contusiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal y personal del área de Tránsito.